Chinezoaica Shuai Zhang i-a transmis un mesaj Simonei Halep dupa calificarea in semifinalele de la Wimbledon.



"Ii urez Simonei sa castige turneul deoarece este jucatoarea care imi place cel mai mult. Imi place nu doar pentru ca joaca un tenis grozav, ci si pentru ca este o persoana grozava. Se vede in ochii ei ce persoana placuta e! Cand am invins-o pe doua ori a vorbit foarte frumos despre mine.

In plus, ajuta sportivele din Romania jucand la dublu alaturi de ele. Iar cand este obosita si alte jucatoare s-ar retrage de la dublu, ea nu face niciodata asta. Tot timpul munceste din greu si le ajuta pe jucatoarele din Romania. Este o eroina in Romania! A tras din greu sa castige Fed Cup si o respect enorm! Toate tarile din lume au nevoie de o persoana ca ea", a declarat Shuai Zhang dupa ce a fost invinsa de Simona Halep, potrivit ziare.com.