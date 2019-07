Simona Halep, locul 7 WTA, a fost laudata in presa internationala dupa ce s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut Cori Gauff, scor 6-3, 6-3.

"Simona Halep a castigat acest meci si pare incredibil de periculoasa. Trebuie sa subliniem cat de bine a jucat Simona Halep astazi! E usor sa pierzi in fata acestei jucatoare cu o poveste incredibila, dar Simona a fost stralucitoare astazi! Nu a fost deloc usor pentru ea sa joace cu cineva care nu are nicio presiune si care loveste atat de puternica, dar Halep a fost extraordinara!", a scris BBC.

"Cursa lui Cori Gauff la Wimbledon a fost oprita in cele din urma de Simona Halep! Gauff le-a invins deja pe Venus, Rybarikova si Hercog, dar fosta lidera mondiala Simona Halep s-a dovedit a fi cu un pas in fata! Gauff nu a jucat rau, a manevrat-o pe Simona pe teren, dar romanca a stiut cum sa reziste si sa gaseasca solutiile excelente. Au fost multe momente in care Gauff credea ca va castiga punctul cu un forehand puternic, doar ca Simiona scotea o lovitura castigatoare putin probabila", arata Metro, potrivit ziare.com.

"Cursa magica a lui Coo Gauff a ajuns la final. Avansul rapid luat de Halep s-a dovedit prea mult pentru Gauff, chiar daca americanca nu a cedat fara sa lupte", noteaza si The Washington Post.

"Halep a pus punct basmului lui Gauff si s-a calificat in sferturile de finala. Americanca nu a cedat fara lupta, a salvat doua mingi de meci, dar nu a fost capabila sa reuseasca a doua revenire incredibila la rand pentru a ramane in meci", conform WTA Tennis.