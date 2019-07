Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, locul 7 mondial, s-a calificat luni fara emotii in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, dupa ce a trecut cu 6-3, 6-3 de Cori Gauff (SUA, 313 WTA).



Halep, 27 de ani, cap de serie numarul 7, s-a impus dupa o ora si 14 minute, in fata unei adversare in varsta de numai 15 ani, venita din calificari. Fostul lider mondial a controlat jocul in ciuda replicii curajoase a foarte tinerei sale adversare.

Halep a reusit doi asi, iar Gauff niciunul. Romanca a avut 14 greseli nefortate, de doua ori mai putine decat adversara sa

Accederea in sferturi i-a dus lui Halep 430 de puncte WTA si 294.000 de lire sterline.

Urmatoarea adversara a lui Halep va fi chinezoaica Shuai Zhang, care a eliminat-o luni pe ucraineanca Daiana Iastremska, 6-4, 1-6, 6-2. Shuai Zhang, 30 de ani, locul 50 WTA, a atins in premiera sferturile unui turneu de Mare Slem, scrie Agerpres.

Bilantul intalnirilor dintre Halep si Zhang este favorabil jucatoarei asiatice (2-1). Halep a fost invinsa de Zhang in primul tur la Australian Open in 2016.