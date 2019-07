Romanca Simona Halep s-a calificat vineri in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o cu 6-3, 6-1 pe belarusa Victoria Azarenka intr-un duel dintre doi fosti lideri mondiali ai tenisului feminin.



Simona Halep, 27 de ani, locul 7 WTA, a terminat invingatoare dupa numai o ora si 6 minute. Ea a obtinut 176.000 de lire sterline si 240 de puncte WTA pentru calificarea in optimi de finala.

Azarenka (29 de ani, 40 WTA) a inceput bine si a condus cu 3-1, dupa un break, insa apoi a fost in dificultate. Halep, cu un joc variat, a castigat sase ghemuri consecutive si si-a adjudecat primul set, 6-3, apoi a avut 1-0 in setul secund. Dupa 1-1 in setul 2, Halep a castigat cinci ghemuri la rand si a obtinut un succes clar, 6-3, 6-1, scrie Agerpres.

Halep a avut noua greseli nefortate, fata de cele 33 ale adversarei sale. Romanca nu a avut nicio dubla greseala, fata de cele trei ale belarusei.

Cele doua jucatoare se mai intalnisera pana acum de patru ori, bilantul victoriilor fiind egal, 2-2. Halep s-a impus in singurul meci dintre ele care a mai avut loc pe iarba, in 2017, tot la Wimbledon.

Halep o va intalni in optimi pe invingatoarea dintre jucatoarea americana Cori Gauff (15 ani, 313 WTA) si slovena Polona Hercog (28 de ani, 60 WTA).