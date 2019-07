Simona Halep i-a transmis un mesaj fostului antrenor Darren Cahill, inaintea meciului cu Victoria Azarenka.



"Simt absenta lui si imi lipseste prezenta lui in loja. Am avut o conexiune grozava cu el intotdeauna. Imi dadea tot timpul liniste in timpul meciurilor si putere de a continua sa lupt. A fost o conexiune speciala, cu siguranta imi lipseste", a declarat Simona Halep la BBC, citata de ziare.com.

Darren Cahill a anuntat in luna noiembrie a anului 2018 ca va inceta colaborarea cu Simona Halep.