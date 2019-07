Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe belarusa Aleksandra Sasnovici cu 6-4, 7-5.



Halep (27 ani), numarul sapte mondial, a obtinut victoria intr-o ora si 41 de minute.

Romanca a controlat primul set, in care a condus cu 2-0, 3-1, 4-2 si 5-3, incheind cu 6-4. In actul secund, primele doua ghemuri au fost break-uri, Sasnovici (25 ani, 36 WTA) s-a desprins la 5-2 la un moment dat, dupa un nou break, dar Halep s-a concentrat mai bine si a redus numarul greselilor nefortate, reusind o revenire remarcabila, concretizata in cinci ghemuri la rand (7-5), scrie Agerpres.

Raportul la winners a fost 17-11 pentru romanca, Sasnovici avand 34 de erori nefortate, fata de 16 ale Simonei.

Halep si-a asigurat un cec de 72.000 de lire sterline si 70 de puncte WTA, iar in turul al doilea o va infrunta pe Mihaela Buzarnescu sau pe americanca Jessica Pegula.