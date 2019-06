Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi, a transmis un mesaj dupa ce Romania U21 a parasit EURO 2019 in semifinale, dupa ce a fost invinsa de Germania, scor 2-4.



"Vreau sa felicit o tara intreaga pentru ca a fost alaturi de noi. Fizic cred ca am stat la fel, de oboseala nu stiu ce sa zic, pentru ca si ei au jucat din trei in trei zile. Avem inca 15 ani de cariera in fata. Puteam sa jucam o finala, dar lucrul pozitiv este ca avem foame de turnee finale, de rezultate, de trofee.

A fost ceva unic sa castigi cea mai grea grupa de la EURO. Le-am tinut piept celor mai bune echipe din Europa, le-am dominat, am jucat fotbal ofensiv. Aceste doua saptamani au fost unice. Le multumim suporterilor si speram sa fie langa noi in continuare. Pot doar sa le promit ca avem foame de rezultate, de trofee", a spus Ianis Hagi, la TVR, citat de digi24.ro.