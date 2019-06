Gheorghe Hagi a transmis, joi seara, dupa eliminarea nationalei de tineret de la Campionatul European, un mesaj de sustinere pentru fotbalisti.



"Felicitari din toata inima pentru ei, pentru toti, ne-au scos in strada, ne dau sperante in continuare si au tot viitorul in fata, speram ca ei sa-si construiasca o cariera frumoasa si bineinteles la echipele nationale sa joace pentru Romania in continuare la nivel inalt. Din pacate, in repriza a doua puteam mai mult, dar asta e. Trebuie sa ii felicitam, sa le dam curaj, nu uitati ca sunt baieti tineri si au nevoie de incredere sa faca performanta la nivelul cel mai mare. Noi, care am trait genul asta de meciuri, stii totdeauna ca trebuie sa castigi, ai atatea ganduri. E important ca ei au facut ceva foarte bun, invata din lucrul asta, vad ce inseamna nivelul inalt, performanta. Sunt mult mai buni si mult mai valorosi decat inainte. Bravo lor. Am fost aproape de finala, ne-am batut cu Germania de la egal la egal.

"Aceasta generatie ne-a depasit pe noi. Noi nu am jucat niciodata o semifinala, dar ei au jucat si au felicitarile mele", a declarat Gheorghe Hagi, la televiziunea publica, potrivit Stiripesurse.ro.