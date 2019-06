Selectionata de tineret a Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, 4-1 (2-1) cu Croatia, marti seara, in Grupa C, pe San Marino Stadium din Serravalle.



Tricolorii au obtinut prima lor victorie la un Campionat European de tineret, la 21 de ani dupa singura participare anterioara.

Echipa Romaniei a facut un joc solid, cu risipa de efort, multa daruire si determinare, castigand prin golurile marcate de George Puscas (11 - penalty), Ianis Hagi (14), Tudor Baluta (66), Adrian Petre (90+1), respectiv Nikola Vlasic (18). Primul si ultimul au venit dupa consultari ale arbitrajului video, o premiera pentru o echipa romaneasca.

Jucatorii antrenati de Mirel Radoi au inceput in forta si Puscas a fost aproape de deschiderea scorului in min. 3, dar sutul sau printre picioarele portarului a fost atenuat de Posavec, care a retinut in cele din urma.

Croatia a ratat si ea o situatie buna, prin Brekalo (4), al carui sut la coltul lung a ratat tinta.

Man si-a incercat sansa de la circa 25 de metri, dar portarul a retinut fara probleme.

In min. 9, o reluare a lui Puscas a lovit mana lui Benkovic, dar arbitrul a dictat penalty dupa ce a urmarit reluarea video, atacantul echipei Palermo transformand lovitura de pedeapsa (11).

Romania si-a dublat avantajul la scurt timp (14), cand Ivan a trimis cu capul in careu, Puscas a reluat spre poarta, apararea croata a respins in extremis, iar Ianis Hagi a venit din spate si a reluat in plasa.

O relaxare prematura a echipei noastre, o pasa gresita a lui Hagi l-a adus pe Vlasic, jucator care a marcat in sezonul trecut al Ligii Campionilor pentru TSKA Moscova in poarta lui Real Madrid, in pozitie de finalizare si scorul a devenit 2-1 (18). Vlasic a incercat sa realizeze dubla (20), dar Ionut Radu a respins excelent de la coltul lung.

Pana la pauza, Romania a mai avut ocazii de gol, dar Cicaldau (36), Man (44) si Ivan (45+4) au fost imprecisi din pozitii bune sau foarte bune, scrie Agerpres.

Romania a continuat sa faca o partida tactica foarte buna si dupa pauza, lasand initiativa croatilor, dar actionand pe faza ofensiva de oricate ori a avut sansa. Puscas a tras slab (52), iar Posavec a retinut, dupa care Ianis Hagi a trimis in transversala din lovitura libera de la 18 metri (54).

Tudor Baluta a capatat tot mai multa incredere si a sutat peste poarta (59) de la 20 de metri, iar in min. 66 a recuperat o minge in marginea careului croat, a driblat si a sutat la coltul scurt marind avantajul pe tabela de marcaj.

Croatii au cautat cu disperare golul, da Ionut Radu a fost imbatabil, parand sutul de la distanta al lui Jakolis (72) si mingea expediata de Muric din lovitura libera de la 17 metri (88).

Adrian Petre, abia introdus pe teren in locul lui Puscas, a inchis tabela in min. 90+1, reluand la coltul scurt centrarea lui Manea.

Romania va disputa urmatorul joc in Grupa C pe 21 iunie, contra Angliei (Dino Manuzzi - Cesena, 19:30).

In semifinale se califica echipele castigatoare ale celor trei grupe si cea mai buna ocupanta a locurilor secunde. Primele patru clasate se califica la JO 2020. Daca printre acestea se afla Anglia, va exista un baraj pentru JO de la Tokyo intre celelalte doua echipe clasate pe locul secund in grupe.

Romania - Croatia 4-1 (2-1)

Au marcat: George Puscas (11 - penalty), Ianis Hagi (14), Tudor Baluta (66), Adrian Petre (90+1), respectiv Nikola Vlasic (18).

San Marino Stadium - Serravalle

Campionatul European Under-21 - Grupa C

Au evoluat echipele:

Romania: 1. Ionut Andrei Radu (capitan) - 6. Cristian Manea, 5. Ionut Nedelcearu, 4. Alexandru Pascanu, 3. Florin Stefan - 21. Tudor Baluta, 17. Alexandru Cicaldau - 8. Dennis Man (22. Darius Olaru, 84), 10. Ianis Hagi, 19. Andrei Ivan (7. Florinel Coman, 73) - 9. George Puscas (11. Adrian Petre, 89). Selectioner: Mirel Radoi.

Rezerve neutilizate: 12. Catalin Cabuz, 23. Andrei Vlad - 2. Radu Boboc, 13. Ricardo Grigore, 14. Vlad Dragomir, 15. Virgil Ghita, 16. Dragos Nedelcu, 18. Adrian Rus, 20. Andrei Ciobanu.

Croatia: 12. Josip Posavec - 2. Filip Uremovic, 6. Filip Benkovic, 5. Nikola Katic, 3. Borna Sosa - 8. Nikola Vlasic, 4. Ivan Sunjic, 20. Nikola Moro (11. Luka Ivanusec, 68) - 10. Alen Halilovic (capitan; 18. Robert Muric, 77), 9. Marin Jakolis, 7. Josip Brekalo (21. Domagoj Bradaric, 14). Selectioner: Nenad Gracan.

Rezerve neutilizate: 1. Ivo Grbic, 23. Adrian Semper - 13. Lovro Majer, 14. Kristijan Bistrovic, 15. Branimir Kalaica, 16. Toni Borevkovic, 17. Toma Basic, 19. Sandro Kulenovic, 22. Marijan Cabraja.

Arbitru: Bobby Madden; arbitri asistenti: Francis Connor, David Roome (toti din Scotia); arbitru video: Stuart Attwell; arbitru asistent video: Paul Tierney (ambii din Anglia); al patrulea oficial: Gheorghi Kabakov (Bulgaria)

Delegat UEFA: Michal Mertinyak (Slovacia), observator UEFA pentru arbitri: Stefano Podeschi (San Marino)a

Cartonase galbene: Jakolis (22), Man (31), Pascanu (33), Cicaldau (87).