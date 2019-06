Tenismanul austriac Dominic Thiem s-a calificat in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce l-a invins pe sarbul Novak Djokovic, numarul 1 mondial, cu 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5, sambata, pe terenul Philippe-Chatrier.



Thiem va juca a doua sa finala consecutiva la Paris, urmand sa il infrunte pe spaniolul Rafael Nadal, numarul doi in lume, cel care castiga titlul anul trecut dupa trei seturi, cu 6-4, 6-3, 6-2.

Dominic Thiem, numarul patru ATP, a reusit sa castige dupa 4 ore si 13 minute de joc efectiv o semifinala desfasurata in conditii speciale, perturbata de ploaie in mai multe randuri. Meciul a inceput vineri, intrerupandu-se la scorul de 3-1 pentru austriac in setul al treilea. Partida s-a intrerupt si sambata, la 4-1 pentru Thiem in setul cinci, dupa care Djokovic a revenit si a egalat, 5-5, dar austriacul si-a facut serviciul la zero si apoi a incheiat meciul dupa cateva erori ale lui Djokovic.

Sarbul a ratat astfel sansa de castiga cele patru turnee de Mare Slem la rand, dupa ce a obtinut titlurile de la Wimbledon si US Open in 2018, respectiv Australian Open in 2019. El a mai reusit acest lucru in 2015-2016 (Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros).

In prima semifinala de vineri, Nadal l-a intrecut in minimum de seturi pe elvetianul Roger Federer, numarul trei mondial, cu 6-3, 6-4, 6-2. Rafael Nadal este jucatorul cu cele mai multe titluri cucerite la Roland Garros, 11. Ibericul a castigat toate finalele jucate pe zgura de la Roland Garros si are 8-4 in meciurile directe cu Thiem, dar austriacul l-a invins in acest an la Barcelona, cucerind apoi trofeul, scrie Agerpres.