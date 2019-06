Duminica, 9 iunie, "Exatlon" isi va desemna cei doi castigatori, la feminin si la masculin. Premiile, 50.000 de Euro, pentru fiecare dintre cele doua categorii





Duminica, pe traseele de la Exaton Romania din Republica Dominicana, a avut loc prima runda a semifinalei, la finalul careia am aflat cine sunt primii doi concurenti care merg direct in marea finala: Ion Surdu, de la echipa Faimosilor si Nicoleta Lunca, de la echipa Razboinicilor.

Ion Surdu a fost intr-o forma de zile mari, acesta pierzand in timpul duelurilor cu ceilalti baieti doar un singur meci, in timp ce Nicoleta Lunca a reusit din nou performanta sa nu piarda niciun punct, atleta traversand o perioada extrem de buna chiar inainte de marea finala.

Ion Surdu: Ma bucur ca sunt primul dintre baieti care a ajuns in finala

"Sincer, mai ales in primele zile, ma gandeam, dar nu ma vedeam in marea finala. Cand am ajuns la individuale, mai ales ca procentajele ma avantajau, am inceput sa o iau pas cu pas si uite ca am reusit sa ajung unde mi-am propus. Cu siguranta toti care am venit aici am avut un scop. Eu, momentan, mi l-am atins, dar nu pe tot, mai am un pic de lucru.

Ma bucur ca sunt primul dintre baieti care a ajuns in finala, cu toate ca la inceput traseul mi-a dat putine batai de cap, cred ca oriunde se putea sa alunec, am alunecat. Dar cu toate astea am ajuns la final, finalul chiar imi place, am mai avut asemenea finaluri in timpul Exatlonului si l-am prins destul de bine. Pot sa spun ca m-a avantajat si ca am intrat cu Nicoleta la stefeta la acest final, nu stiu, si-a spus si experienta cuvantul, si partea de cardio cand am intrat in ultimele doua meciuri cu Giubi (n.r. Andrei Botoaca), cu toate ca asta este unul dintre traseele lui preferate. Sa nu se supere, dar ma bucur ca l-am batut. Va urez bafta baieti, cel mai bun sa castige si va astept in marea finala!", a declarat Ion Surdu.

Nicoleta Lunca: Nu m-am gandit ca voi ajunge aici

Razboinica Nicoleta Lunca este prima fata care si-a asigurat un loc in finala la feminin dupa o evolutie de zile mari in prima runda a semifinalei.

"O zi foarte buna pentru mine, chiar la un moment dat m-am asezat pe banca la final si am spus ca nu imi vine sa cred ca am ajuns in finala. Sunt mandra de mine si voi lupta pana la capat. Nu m-am gandit ca voi ajunge aici, de prima data de cand am intrat pe trasee am zis ca mai mult de o saptamana nu voi rezista aici, pentru ca eu m-am lasat de sport in urma cu 4 ani, chiar nu am mai alergat. Dar se pare ca mi-am intrat foarte repede in ritm", a declarat Nicoleta Lunca la finalul meciului.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pentru a se decide cine sunt ceilalti 2 finalisti, sambata, cu o zi inainte de marea finala, va avea loc a doua runda a semifinalei, in care se vor confrunta la baieti Andrei Botoaca si Gabi Nedelcu, iar la fete Catalina Seicaru si Andreea Arsine. Dupa ce se vor afla castigatorii acestor doua dueluri, vom avea tabloul marii finale complet, iar atletii Exatlon vor lupta cu toata puterea si determinarea pentru a ridica trofeul mult ravnit.