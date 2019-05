Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a intrecut-o in semifinala pe elvetianca Belinda Bencic (locul 18 WTA) cu 6-2, 6-7, 6-0, infromeaza Agerpres