Simona Halep s-a calificat, joi, in semifinalele turneului de la Madrid, dupa meciul cu australianca Ashleigh Barty.



Simona Halep s-a impus in fata jucatoarei din Australia in doua seturi, scor 7-5, 7-5, scrie Ziare.com.

In etapa urmatoare, romanca o va intalni pe castigatoarea "sfertului" dintre Naomi Osaka si Belinda Bencic.

Halep a castigat deja de doua ori turneul de la Madrid, in 2016 si 2017, dupa ce mai disputase o finala in capitala Spaniei, in 2014.