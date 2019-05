Simona Halep, numarul 3 in top WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Viktoria Kuzmova (locul 46), scor 6-0, 6-0.



Meciul a durat 44 de minute.

Romanca a avut procentaje foarte bune la serviciu, 84%, respectiv 73%, si inca si mai bune la retur, 91%, respectiv 74%, in timp ce Kuzmova a reusit sa castige in acest meci o singura minge din 11 cu primul serviciu si a adunat in total 12 puncte, scrie digisport.ro.

Jucatoarea din Constanta si-a asigurat un cec de 160.920 de euro si 215 puncte WTA.

In urmatoarea faza urmeaza sa joace impotriva invingatoarei dintre Ashleigh Barty (locul 9 WTA) si Iulia Putintseva (locul 43 WTA).