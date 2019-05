Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, castigatoarea US Open 2017, si atacantul american Jozy Altidore de la echipa Toronto FC din Major League Soccer au anuntat public ca se vor casatori, relateaza Reuters.



Stephens, 26 ani, si Altidore, 29, si-au anuntat intentia postand mai multe mesaje pe retelele de socializare.

Sloane Stephens ocupa in prezent locul 8 in ierarhia WTA si are in palmares 6 titluri, inclusiv US Open, scrie Agerpres.

Altidore, care a semnat un nou contract in februarie cu Toronto FC, a marcat 50 de goluri in 93 de meciuri la echipa sa de club, iar la nationala SUA are 110 selectii si 41 de goluri.