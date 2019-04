Fotbalistul Papy Faty, din Burundi, a murit, joi, dupa ce a facut infarct in minutul 15 al meciului disputat de echipa sa Malanti Chiefs contra formatiei Green Mamba, in Swaziland.

Fotbalistul a fost transportat la spital, insa nu a mai putut fi salvat. Papy Faty avea 29 de ani, scrie News.ro.

In luna ianuarie a fost supus unui control medical, in urma caruia i s-a decoperit o malformatie cardiaca. Medicii i-au spus atunci ca ar fi bine sa se opereze sau sa renunte la fotbal, insa fotbalistul nu a luat in considerare aceste sfaturi.

Intr-un interviu acordat miercuri in publicatia "Soccer Laduma", jucatorul povestea despre problemele sale cardiace. "Medicul mi-a spus ca pot muri", a afirmat el.