Gimnasta Samantha Cerio, in varsta de 22 de ani, care si-a fracturat ambele picioare in timpul unui exercitiu la sol, are nunta programata peste doua luni.



Sportiva de la Universitatea Auburn, din Statele Unite, a fost operata la ambele picioare, in urma multiplelor fracturi cu care s-a ales dupa exercitiul la sol. In plus, gimnasta a avut si genunchii dislocati.

Dupa acest incident, Samantha Cerio si-a anuntat si retragerea din activitate.

In ceea ce priveste viata personala, tanara are programata are programata nunta cu logodnicul ei, Trey Wood, in luna iunie a acestui an, ea sperand sa se recupereze pana la fericitul eveniment care urmeaza sa aiba loc in viata sa.

In egala masura, tot in aceasta vara, Samantha Cerio va absolvi, urmand sa primeasca diploma de inginer. Se pare ca dupa nunta, va fi angajata la Boeing, in Seattle, potrivit digisport.ro.