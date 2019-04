10 mii de pasi pe zi. Este recomandarea unanima a expertilor in sanatate care mentioneaza miscarea moderata, alaturi de dieta echilibrata, renuntarea la fumat si reducerea consumului de alcool, drept masuri vitale pentru a scadea riscul de cancer, obezitate, boli cardiovasculare si diabet.



Organismul uman are in gene miscarea, inca de la inceputuri, de cand eram vanatori-culegatori. Milioane de ani, oamenii si-au mentinut obiceiul sanatos de a se misca permanent, insa ultimii 50 de ani, sedentarismul a inceput sa faca ravagii. In paralel cu acesta, au inceput sa se dezvolte sporturile de masa, salile de sport si competitiile pentru amatori, tocmai pentru a compensa neajunsurile provocate de meseriile tot mai statice. Insa de la miscare moderata, adaptata nevoilor fiziologice ale organismului, si pana la accidentari, afectari ale ligamentelor si cartilagiilor din dorinta de a obtine rapid o silueta bine definita, uneori, nu e decat un pas.

„Suntem un popor care nu se misca suficient. 70-80% sunt sedentari, restul fac miscare dezorganizat, dupa ureche. In Romania, sportul e privit absolut eronat. Iar antrenorul personal poate fi un pericol pentru sanatate. In afara de faptul ca da sfaturi de nutritie chiar daca nu e pregatit, nu are o strategie corecta nici raportat la sport. El probabil e un fost sportiv musculos, bineinteles - model pentru oameni, care, ca sa-si justifice banii, ii forteaza pe cursanti. Implicit apar patologii articulare la genunchi, coloana, solduri, umeri, rupturi musculare. Poate omul nu realizeaza decat daca se rupe ceva in acel moment, dar problemele se pot agrava in decurs de cateva luni. Orice fortare pentru corp in numele sportului e nepotrivita. Exista si studii care au aratat ca atunci cand oamenii vor sa slabeasca si isi fac abonamente la sala, renunta dupa prima saptamana. Pentru ca se duc des, forteaza, ii va durea ceva, vor face o intindere, o ruptura musculara, si zic ca sportul nu-i de ei”, atrage atentia dr. Florin Ioan Balanica asupra unei situatii din ce in ce mai frevente in Romania, aceea a sportului facut dupa ureche, fara a respecta nevoile organismului.

O pacienta descrie experienta care a resimtit efectele antrenamentelor dure de la sala:

“Am inceput acum 4,5 ani sa lucrez cu un antrenor personal. 4-5 zile din 7. In aceasta perioada, tot timpul eram presata sa fac mai mult si mai mult. Cum de felul meu imi place sa fac lucrurile bine, am tinut cont de sfatul “specialistului”. Antrenamente hard, greutati, sute de sarituri per antrenament. Nu mi s-a spus ce riscuri exista cu aceste antrenamente atat de intense. Le-am aflat cand am ajuns sa am probleme cu genunchiul. Mi-am facut un RMN si am aflat ca am o multitudine de transformari patologice la nivelul genunchiului care necesita operatie. In urma operatiei in care s-au facut multiple reparatii la nivelul meniscului si cartilajului, am mers 6 saptamani cu carjele si va trebui sa fac 6 luni recuperare”.

“Sunt intr-o majoritate covarsitoare femei sau barbati, 35 ani +, cu studii superioare, venituri peste medie, din mediul urban, care au reusit in cariera/afaceri, dispun de bani si inteleg sa investeasca in aspect si sanatate, dar nu fac diferenta intre profesionistii care ii ghida corect si inspirat si cei care doar pretind asta. Tocmai de aceea aleg eronat sportul ca prima intentie si tipul de miscare gresit, nu inteleg in totalitate rolul nutritiei. Si, sa nu uitam, sunt parte din generatiile noi care nu au rabdare sa vada rezultate si vor totul extrem de rapid, de intens, de concentrat – ceea ce nu inseamna aproape niciodata sanatos si benefic”, descrie tabloul situatiei in care se regasesc multi romani medicul Florin Ioan Balanica.

Miscarea moderata are numeroase beneficii pentru sanatate

Potrivit unui comunicat remis 9am, miscarea moderata, adaptata potentialului fiecarui organism, are numeroase beneficii pentru sanatate:

o oxigenare optima

un somn mai bun

un sistem cardiovascular mai puternic

o reducere a stresului

o imbunatatire a stimei de sine

relatii sociale de calitate.

Insa de multe ori, miscarea intensa este privita drept panaceu pentru kilogramele in plus. Atitudine total gresita, spun specialistii in programe echilibrate de nutritie si sport.

„Primul pas NU ar trebui sa fie un abonament la sala, ci apelarea la un medic. E bine mai intai sa-si regleze nutritia si abia apoi sa inceapa sportul. O persoana obeza sau supraponderala trebuie sa stie ca-i sunt total interzise ridicarea de greutati, exercitiile din saritura sau alergatul, pentru ca are articulatiile si musculatura slabe. Poate face bicicleta statica, exercitii din culcat pe spate sau pe burta, exercitii usoare pentru toate grupele musculare”, adauga expertul in medicina stilului de viata.

De altfel, la un simplu calcul, oricine isi poate da seama ca sportul nu ajuta la slabire fara ajustarea dietei: la o ora de miscare intensa se ard 400, 500 de calorii. Adica o ciocolata, poate chiar mai putin. Asa ca, daca ne imaginam ca putem manca oricand, orice, in portii generoase si ca putem arde aceste calorii prin sport zilnic, ne inselam. Tocmai de aceea, medicul Florin Ioan Balanica a conceput metoda sa proprie de slabire, pe care o aplica pacientilor, si care reprezinta o combinatie de dieta, miscare functionala, managementul stresului si al relatiei cu anturajul. In #MetodaDrBalanica accentul se pune si pe miscarea functionala, o combinatie intre gimnastica, fizioterapie, miscare cu greutatea propriului corp si miscare cu aparate.

„Am descoperit-o dupa ce, slabind chiar eu 104 kg, ma durea foarte tare spatele. Si a trebuit sa gasesc o solutie pentru mine. Ma accidentasem si la umar facand sport clasic, pentru ca masa mea musculara nu era adaptata. Nu m-a salvat nici fizioterapia, nimic. Atunci am studiat acest concept american care e miscarea functionala, l-am aplicat pe mine, apoi pe pacienti. Poate fi abordat de la 5 ani la 99 de ani fara niciun risc, e eficient atat pentru incepatori, cat si pentru cei care doresc performanta. Miscarea functionala mai are un avantaj: timpul redus alocat zilnic acestei activitati, versus beneficiu. Omul modern nu poate aloca ore din zi pentru sport si atunci are nevoie de o solutie optima si la-ndemana, dar in acelasi timp eficienta”, descrie beneficiile miscarii functionale medicul Florin Ioan Balanica.

Concluzia: faceti zilnic miscare

Concluzia este una singura: faceti zilnic miscare, dar tineti cont mereu de capacitatea de efort a organismului! Mergeti pe jos, folositi bicicleta, urcati scari si alegeti intotdeauna programele de sport care nu va suprasolicita articulatiile si coloana! Nu ridicati greutati foarte mari, nu faceti sute de sarituri si ascultati-va mereu corpul! Scopul miscarii este sa va energizeze, sa va binedispuna si nu sa va transforme peste noapte in sportivi de performanta! Urmariti progresele mici si nu incercati sa recuperati ani de sedentarism cu ore intense de fitness! Incercati sa faceti miscare in prima parte a zilei si nu dupa ora 8 seara.