Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa prima sa victorie obtinut la simplu in acest an, 6-2, 6-7 (7), 6-2 cu Chloe Paquet (Franta).



Ana Bogdan (26 ani, 124 WTA), semifinalista anul trecut la Bogota, venea dupa sapte esecuri consecutive in acest an, dar a reusit sa obtina victoria dupa doua ore si 33 de minute in fata unei adversare venite din calificari (24 ani, 217 WTA).

Meciul a fost unul cu destul de multe greseli, de ambele parti, frantuzoaica avand nu mai putin de 14 duble greseli, iar Ana 2.

Romanca a dominat primul set, adjudecat cu 6-2, dar a avut o evolutie oscilanta in actul secund, in care a fost condusa cu 3-1 dupa ce a inceput cu break, a avut 4-3 si 5-4, insa nu a reusit sa incheie meciul, desi a servit pentru victorie. In tiebreak, Ana Bogdan a ratat doua mingi de meci, iar Paquet a reusit sa castige setul (9-7). Bogdan a jucat foarte bine in decisiv, a condus cu 5-0, dar a avut o usoara relaxare, concretizata in doua ghemuri ale adversarei, castigand cu 6-2. Ana Bogdan a fructificat abia a saptea sa minge de meci.

Ana Bogdan a mai invins-o pe Paquet la singura confruntare anterioara, in 2015, la Glasgow (ITF), in optimi, cu 6-4, 5-7, 6-2.

Ana Bogdan si-a asigurat un cec de 3.400 dolari si 30 de puncte WTA, urmand sa joace in optimi cu spaniola Sara Sorribes Tormo, victorioasa cu 6-4, 6-4 in fata americancei Christina McHale.

Irina Bara, invinsa de Sara Errani

In alt meci, Irina Bara, venita din calificari, a fost invinsa de italianca Sara Errani, ajunsa pe tabloul principal din postura de ''lucky loser'', cu 4-6, 6-2, 6-3, dupa doua ore si 10 minute.

Bara (24 ani, 170 WTA) a comis 6 duble greseli, in schimb Errani (31 ani, 243 WTA) a comis nu mai putin de 18 duble greseli, scrie Agerpres.

Bara, care trebuia initial sa joace in primul tur cu slovena Dalila Jakupovic (90 WTA), cap de serie numarul 9, va primi un cec de 2.100 dolari si 19 puncte WTA. Irina Bara va evolua marti si la dublu, alaturi de Elena Gabriela Ruse, adversarele din primul tur fiind Laura Pigossi (Brazilia) si Re