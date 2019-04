Echipa masculina de tenis a Romaniei a castigat intalnirea cu Zimbabwe, dupa ce Marius Copil l-a invins pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5 si a facut ca scorul sa devina 3-1, sambata, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.



Update 18:30- Echipa Romaniei a invins formatia Zimbabwe cu scorul de 4-1, in primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, sambata, la Sala Polivalenta din Piatra Neamt, dupa meciul castigat de juniorul Filip Jianu cu 6-3, 7-5 in fata lui Mehluli Don Ayanda Sibanda. Dupa ce Marius Copil a adus victoria echipei Romaniei, ultimul meci nu mai avea miza, astfel ca Filip Cristian Jianu (17 ani) a primit sansa debutului, el invingandu-l pe Sibanda (19 ani), aflat la al doilea meci in Cupa Davis, dupa o ora si 14 minute.

Marius Copil (80 ATP) s-a impus intr-un meci destul de disputat, intins pe durata a doua ore. Aradeanul s-a revansat astfel dupa esecul neasteptat din meciul de debut.

Copil a evoluat mai bine decat vineri si a reusit un break in fiecare set, suficient pentru a inclina balanta in favoarea sa, avand in vedere ca serviciul i-a functionat foarte bine. Copil a avut 12 mingi de break din care a fructificat doua, in primul set la 3-3, iar in actul secund la 5-5. Garanganga si-a creat si el trei mingi de break, dar nu a concretizat niciuna. Copil a avut 7 asi (a incheiat meciul cu unul) si a comis o dubla greseala, iar zimbabwianul a reusit 3 asi si a comis 6 duble greseli.

In prima partida de la Piatra Neamt, vineri, Benjamin Lock (546 ATP) l-a invins neasteptat pe Marius Copil (80 ATP) cu scorul de 6-4, 7-5. Apoi, Dragos Dima (327 ATP) a castigat cu 6-3, 6-3 in fata lui Takanyi Garanganga (449 ATP), scrie Agerpres.

Sambata, in meciul de dublu, perechea Horia Tecau/Florin Mergea s-a impus in fata fratilor Benjamin Lock si Courtney Lock cu 6-1, 6-4.

Din echipa Romaniei mai face parte juniorul Filip Jianu. Meciurile se disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.

Romania si Zimbabwe s-au infruntat o singura data in Cupa Davis, in 2000, la Harare, tricolorii castigand cu 3-2, prin punctele aduse de Andrei Pavel (doua) si perechea Andrei Pavel/Gabriel Trifu.