Caroline Wozniacki o lauda pe Mihaela Buzarnescu inaintea meciului direct din optimile de finala de la Charleston.



"Cu siguranta nu e o sportiva in fata careia sa joci usor. E stangace, trimite o multime de mingi inapoi, se misca bine. A evoluat bine anul trecut inainte de accidentare si, desigur, ii place sa joace pe zgura.

Cred ca ii plac suprafetele putin mai lente si am avut meciuri complicate cu ea in trecut. Am crescut jucand cu ea la juniori, asa ca nestim bine. Trebuie sa merg pe teren, sa muncesc din greu si sa fiu agresiva", a declarat Wozniacki in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Ziare.com.

Buzarnescu si Wozniacki se "dueleaza" joi seara in optimile de finala ale turneului WTA de la Charleston.