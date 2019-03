Cristina Neagu a fost desemnata cea mai buna jucatoare a anului 2018 in intreaga lume de catre Federatia Internationala de Handbal.





Cristina Neagu este prima persoana care a cucerit de patru ori trofeul acordat de forul mondial, dupa editiile din 2010, 2015 si 2016, scrie Ziare.com

Ea a depasit jucatoare de legenda precum unguroaica Agnes Farkas si germanca Grit Jurack, devenind cea mai buna marcatoare din istoria Campionatului European, stabilind borna la 237 de goluri inscrise.

In ianuarie, Neagu a fost aleasa cea mai buna jucatoare din Europa in 2018, intr-o ancheta realizata pe pagina de Facebook a Federatiei Europene de Handbal (EHF), la care au participat peste 10.000 de fani. Neagu si-a adjudecat acest titlu pentru al doilea an consecutiv.