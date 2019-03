"De la un wild-card la titlul de campioana la Indian Wells champion – Bianca Andreescu a facut istorie. Felicitari, @Bandreescu_! #BiancaRising", a scris Trudeau pe Twitter.

From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations, @Bandreescu_! #BiancaRising ๐ŸŽพ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ https://t.co/0IBTOfcZQH — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 18, 2019

, a fost replica Biancai Andreescu.

Thank you so much. It’s an honour to play for this amazing country๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ https://t.co/j5KAt9ZhKX — Bianca V. Andreescu (Bibi) (@Bandreescu_) March 18, 2019

Rod Laver: S-a nascut o stea

Bianca Andreescu este singura jucatoare din istoria turneului care a cucerit trofeul venind din calificari, noteaza adevarul.ro Legendarul jucator australian, Rod Laver, a preluat titlul celebrului film cu Lady Gaga si Bradley Cooper, "A star is born", pentru a caracteriza evolutia jucatoarei: "S-a nascut o stea, felicitari Bianca Andreescu esti o luptatoare", a aratat el pe Twitter.