Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 60 WTA, a castigat, duminica, finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.



Sportiva de 18 ani s-a impus dupa un meci de doua ore si 18 minute, obtinand cel mai important trofeu al carierei.

Datorita acestui succes, canadianca va urca de pe locul 60 pana pe 24 in clasamentul care va fi publicat, luni, de WTA. Kerber va ajunge pe 4, in conditiile in care o victorie la Indian Wells ar fi propulsat-o pe 3, peste Simona Halep, informeaza Stiripesurse.ro.

Castigatoarea de la Indian Wells va primi un premiu de 1.354.010 dolari si 1.000 de puncte WTA, iar invinsa din ultimul act 686.000 de dolari si 650 de puncte WTA.