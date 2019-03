Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, revelatia acestui inceput de sezon, a spulberat-o pe spaniola Garbine Muguruza, numarul 20 mondial, cu 6-0, 6-1, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii in valoare de 9.035.428 dolari.



Andreescu (18 ani, 60 WTA), beneficiara unui wildcard, s-a impus in doar 52 de minute in fata fostului lider mondial, castigand primele noua ghemuri ale partidei. Muguruza a castigat in acest meci doar 12 puncte pe propriul serviciu, 5 in primul set si 7 in al doilea.



''Cred ca am reusit poate cel mai bun meci al carierei, a fost o zi in care mi-a iesit totul, iar acest lucru a facut diferenta'', a spus Andreescu la final.

''Am ramas concentrata de la inceput pana la finalul meciului, nu aveam nimic de pierdut si am intrat pe teren pentru a obtine victoria'', a mai spus Andreescu.

Jucatoarea de origine romana, care de luni va fi in top 50 WTA, are cele mai multe victorii in acest an in circuitul profesionist feminin, 26 la numar, scrie Agerpres.

Ea a atins finala turneului WTA de la Auckland, dupa victorii in fata danezei Caroline Wozniacki si a americancei Venus Williams, a castigat turneul 125K de la Newport Beach (SUA), dupa o finala cu o alta reprezentanta a Canadei, Eugenie Bouchard, iar apoi a ajuns pana in semifinale la Acapulco.

In penultimul act la Indian Wells, Andreescu o va infrunta pe ucraineanca Elina Svitolina, numarul 6 mondial, care a dispus in alt meci de cehoaica Marketa Vondrousova (61 WTA), in trei seturi, cu 4-6, 6-4, 6-4, dupa doua ore si 11 minute de joc. Vondrousova trecuse in optimi de numarul doi mondial, Simona Halep.