Simona Halep a fost eliminata de Marketa Vondrousova in optimile de finala de la Indian Wells.



Simona a cedat in trei seturi, scor 2-6, 6-3, 2-6 si de luni va cobora pe locul 3 mondial. Vizibil afectata, Halep a povestit la conferinta de presa ca a plans in vestiar dupa acest esec.

"Infrangerile sunt mai usoare acum, trec mai repede peste ele, dar inca sunt dezamagita si suparata ca am pierdut. De fapt, am plans in vestiar dupa mult timp pentru ca am pierdut. Dau suta la suta in fiecare meci, in fiecare turneu, din acest motiv sufar putin cand pierd. Simteam ca trebuie sa plang. Sufar dupa fiecare infrangere si cred ca este un lucru bun", a spus Simona la conferinta de presa, potrivit Ziare.com.

Halep a explicat ce greseli a comis in partida cu Marketa.

"Mi-am gasit ritmul abia dupa setul secund, simteam ca pot sa castig meciul. Dar dupa primul game am pierdut multa energie si ma simteam ravasita in unele momente si am comis anumite gresele, iar ea a dominat apoi meciul. Am jucat putin gresit, am alergat prea mult si am fost prea defensiva", a explicat Simona.