Sportiva Simona Halep sustine ca nici nu se poate gandi ca ar putea parasi Romania, tara in care s-a nascut.



"Romania pentru totdeauna! Nici macar nu ma pot gandi ca as putea parasi tara. M-am nascut acolo, iar asta este ceva pozitiv pentru mine. Am succes in tenis fara sa avem un sistem in spate, iar asta ma face sa ma simt si mai puternica. In plus, atmosfera din tara e speciala.

Simt ca apartin acelui loc si intotdeauna ma intorc cu placere in Romania. De fiecare data cand simt nevoia sa-mi incarc bateriile ma intorc in Romania. Am familia, am rudele si prietenii. Oamenii fac Romania mai buna!", a spus Halep, citata de ziare.com.