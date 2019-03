Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) a abandonat turneul de la Indian Wells, duminica seara, in turul al treilea, dupa ce a acuzat probleme medicale in timpul meciului cu Garbine Muguruza.



"Inaintea meciului nu m-am simtit deloc bine, dar am zis ca voi juca. Dupa aceea, odata cu fiecare minut, cu fiecare secunda, a devenit din ce in ce mai rau. Simteam ca sunt ametita si extenuata. Erau stari extreme. Prin felul in care a evoluat scorul, parea ca sunt bine, dar nu era deloc asa, Nu ma simteam deloc bine fizic", a spus Serena.

In urma acestui abandon, de la Indian Wells, Serena Williams risca sa iasa din top 10 WTA. Williams incepuse perfect disputa cu Garbine Muguruza, pe care a condus-o cu 3-0. A urmat o serie de 7 game-uri adjudecate de iberica, moment in care Serena a spus "stop", la 3-6, 0-1.

Garbine Muguruza a avansat in faza optimilor de finala la Indian Wells, acolo unde va da piept cu favorita sapte a turneului, Kiki Bertens. In optimi este calificata si Simona Halep (2 WTA), care o va intalni pe jucatoarea din Cehia, Marketa Vondrousova (61 WTA), informeaza Stiripesurse.ro.