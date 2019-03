Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 9.035.428 dolari, vineri, dupa ce a dispus de cehoaica Barbora Strycova cu 6-2, 6-4.



Halep, campioana in 2015 la Indian Wells, a obtinut victoria dupa o ora si 26 de minute de joc.

Romanca a inceput foarte bine partida si a condus cu 2-0, apoi si-a pierdut serviciul, dar a reusit sa revina si s-a desprins la 4-1. Strycova (32 ani, 50 WTA) si-a facut serviciul in premiera, dupa care Halep a castigat doua ghemuri la rand si setul cu 6-2.

Simona Halep a debutat cu dreptul si in actul secund, in care a condus cu 1-0 si 3-1, dar au urmat o perioada mai slaba, in care si-a pierdut serviciul de doua ori, iar cehoaica a egalat, 4-4. Mai concentrata, Halep a controlat finalul si a reusit sa se impuna cu 6-4.

Halep nu a avut procentaje foarte bune la punctele cu serviciul, 56% la suta la primul si tot atata la al doilea, dar a stat mai bine la capitolul mingi direct castigatoare (18-8), desi numarul erorilor nefortate a fost mare (31-33).

Simona Halep (27 ani) are acum 5-1 in duelurile cu Strycova (cinci victorii consecutive), precedentul succes datand din 2017, in optimi la Toronto, cu 6-1, 6-0.

Halep si-a asigurat un cec de 48.775 dolari si 65 de puncte WTA, iar in turul al treilea o va infrunta pe Katerina Kozlova (Ucraina), victorioasa cu 6-4, 2-6, 6-0 in fata belarusei Aleksandra Sasnovici, cap de serie numarul 31. Halep o va intalni in premiera pe Kozlova (25 ani, 114 WTA), jucatoare venita din calificari. (Sursa: Agerpres)