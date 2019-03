Curaj, incredere si dorinta de a termina o cursa inceputa anul trecut si abandonata din motive de sanatate. Toate acestea il anima pe Avram Iancu in aventura lui de a castiga in acest an Arctic Ultra 6633 si de a fi al doilea roman, dupa Tibi Useriu, care reuseste aceasta performanta.



"Cu un an in urma m-am accidentat chiar la inceputul cursei. Eu cred ca pot termina acea cursa. Nu m-as intoarce daca n-as crede cu tarie acest lucru. Cu siguranta, sunt mai matur. Am si implinit de curand 43 de ani. Am epuizat un marathon de viata. Am trecut la ULTRA chiar si cu anii. Motivatia este cheia. Apoi pregatirea fizica, dar, mai ales, cea spirituala", sustine Avram Iancu.



Avram isi doreste sa se autodepaseasca, sa treaca peste limite si sa arate lumii intregi ca romanii sunt temerari. "Sunt primul roman care s-a incumetat sa lupte cu apele 'inghetate' ale Canalului Manecii, inotand fara intrerupere 12 h si 25 de minute, aproximativ 40 de kilometri. Sunt primul roman care a realizat un maraton acvatic pe Dunare, in lungime de 45 de kilometri. Sunt primul roman care a finalizat traversarea inot a Canalului Manecii, fara costum de neopren. Sunt primul roman care a parcurs intregul curs al Dunarii, de la izvoare la varsare, 2860 km, in premiera mondiala, fara costum de neopren, in 89 de zile. Sunt primul roman care a inotat Marea Neagra pana la Istanbul, in 60 de zile.



Fara o recuperare rapida este imposibil sa performezi. Spre exemplu, cand am inotat tot fluviul Dunarea de la izvoare si pana la Sulina, n-am facut nici macar o zi de pauza. Au fost 89 de zile de efort incontinuu. Ori, daca nu reuseam sa recuperez in timpul noptii, n-as mai fi putut sa o iau de la capat. Am si norocul sa am alaturi de mine un partener specializat in solutii de dormit care ma ajuta sa ma odihnesc in orice conditii", mai spune el.

Potrivit unui comunicat remis 9am, din 7 martie pentru Avram Iancu incepe cea mai grea cursa de pana acum, cea la capatul careia vrea sa demonstreze omenirii ca romanii sunt facuti din fier, Arctic Ultra 6633.