Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de tanara jucatoare canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in trei seturi, cu 6-7 (3), 6-3, 6-3, miercuri, in prima runda a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari.



Begu (28 ani, 70 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 23 de minute, avand 5 asi, dar si 5 duble greseli, in timp ce Andreescu (18 ani, 60 WTA) a comis 5 duble greseli. Begu castigase prima confruntare cu Andreescu, anul trecut in Fed Cup, cu 6-3, 6-7 (4), 6-2.



Irina Begu va primi pentru participare un cec de 16.425 dolari si 10 puncte WTA. Ea va continua la dublu, alaturi de Mihaela Buzarnescu, urmand sa infrunte in primul tur cuplul Gabriela Dabrowski (Canada)/Yifan Xu (China), cap de serie numarul cinci.

Cehoaica Barbora Strycova va fi adversara Simonei Halep in turul al doilea, dupa ce a dispus de elvetianca Viktorija Golubic cu 6-2, 7-6 (4). Halep (27 ani, 2 WTA) are 4-1 in duelurile cu Strycova (32 ani, 50 WTA), ultimul succes datand din 2017, in optimi la Toronto, cu 6-1, 6-0, scrie Agerpres.

Australianca Daria Gavrilova va fi adversara Mihaelei Buzarnescu in turul secund, in urma victoriei obtinute de sportiva de origine rusa cu 6-2, 5-7, 6-2 in fata ucrainencei Daiana Iastremska (18 ani, 37 WTA). Buzarnescu (30 ani, 31 WTA), desemnata cap de serie numarul 29, a invins-o recent pe Gavrilova, la Acapulco, in primul tur, cu 6-4, 6-2.

Alte rezultate inregistrate miercuri in primul tur la Indian Wells: