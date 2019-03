Sorana Cirstea si Monica Niculescu si-au aflat adversarele din calificarile turneului de la Indian Wells, care urmeaza sa se desfasoare in perioada 4-17 martie.



Sorana Cirstea, cap de serie numarul 11 in calificari, urmeaza sa o infrunte pe americanca Danielle Lao, iar Monica Niculescu - pe Anna Blinkova, a 15-a favorita din calificari.

Ambele meciuri se vor desfasura in cursul zilei de luni, noteaza ziare.com.

In noaptea de luni spre marti, la ora 1:00 in Romania (ora locala 15:00) urmeaza sa fie tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal, unde au fost deja acceptate trei jucatoare romane, printre care Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Simona Halep care merge direct in turul doi.

In ceea ce o priveste pe Simona Halep, castigatoarea din 2015 de la Indian Wells, a facut primul antrenament inaintea turneului, potrivit digisport.ro.

"Bine ai revenit în Paradisul Tenisului, campioano!", se arata pe contul oficial deTwitter al competitiei din SUA.