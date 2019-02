Mihaela Buzarnescu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Acapulco dupa ce a invins-o pe australianca Daria Gavrilova.



Mihaela s-a impus in doua seturi in fata ocupantei locului 48 WTA, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 27 de minute de joc, fiind astfel prima victorie dupa zece infrangeri suferite la rand, opt in circuitul WTA si doua la Fed Cup.

Buzarnescu a suferit o accidentare grava la Rogers Cup si i-a fost foarte dificil sa treaca peste ea.

Partida din optimi va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, informeaza Ziare.com.