Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Evghenia Rodina in doua seturi, 6-2, 6-3.



Begu (28 ani, 72 WTA) s-a impus dupa o ora si 18 minute si si-a asigurat un cec de 6.175 dolari si 60 de puncte WTA. Rodina (30 ani, 71 WTA) a cedat in fata lui Begu si la singura lor confruntare de pana acum, anul acesta, la Hua Hin (Thailanda), in primul tur, cu 6-2, 6-0.

Begu va juca in sferturi cu castigatoarea dintre Marketa Vondrousova (Cehia/81 WTA) - Ana Blinkova (Rusia/105 WTA).

In optimile de finala s-a calificat in urma unei victorii in trei seturi in fata germancei Mona Barthel, cu 3-6, 6-4, 6-2.



Begu (28 ani, 72 WTA) a obtinut victoria dupa doua ore si 7 minute.

Romanca a fost condusa in primul set cu 4-1 si 5-2, Barthel impunandu-se cu 6-3. In actul secund, Barthel a avut 2-0, dar Begu a intors scorul si a condus cu 3-2 si 4-3, incheind setul pe serviciul adversarei, cu 6-4. In decisiv, Begu a facut un break capital la 3-2, s-a desprins la 5-2, incheind conturile pe serviciul jucatoarei germane, scrie Agerpres.

Irina Begu a castigat toate cele trei meciuri cu Barthel (28 ani, 80 WTA), precedentele fiind in 2011 la Cagnes-sur-Mer (Franta), cu 6-0, 1-6, 7-6 (7), si in 2018 la Seul, cu 7-5, 6-4, de fiecare data in primul tur.



Begu si-a asigurat un cec de 3.400 dolari si 30 de puncte WTA.

Irina Begu este calificata si in sferturile probei de dublu, alaturi de kazaha Galina Voskoboeva.