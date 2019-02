Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, dupa ce a dispus cu 6-3, 7-5 de ucraineanca Lesia Turenko.



Halep s-a impus dupa o ora si 20 de minute, insa meciul a fost mai echilibrat decat arata scorul.

Romanca a obtinut a saptea sa victorie in fata ucrainencei (29 ani, 23 WTA) in tot atatea meciuri. Saptamana trecuta, Halep se impunea in optimi la Doha cu 6-2, 6-3, scrie Agerpres.

Debutul meciului a fost unul echilibrat, dar Halep a reusit un break la 2-2 si apoi s-a desprins la 5-2, dar nu a reusit sa incheie setul. Turenko a facut un break, insa Simona Halep a luat primul set cu 5-3, pe serviciul adversarei.

Turenko a inceput mai bine actul secund si a condus cu 2-0. Halep a revenit si a reusit sa ia trei ghemuri la rand, iar cele doua jucatoare a mers cu serviciul pana la 4-4. Ucraineanca a facut break si a servit pentru set, dar Halep a castigat contra serviciului (5-5), iar apoi nu a mai pierdut niciun punct pana la final, impunandu-se cu 7-5.

Daca raportul la capitolul winners (mingi direct castigatoare) a fost echilibrat, 13-12 pentru Halep, la erori nefortate Turenko a avut mai multe, 28-17.

Halep, campioana la Dubai in 2015, si-a asigurat un cec de 59.960 dolari si 190 de puncte WTA.

Urmatoarea adversara a romancei va fi invingatoarea dintre elvetianca Belinda Bencic si belarusa Arina Sabalenka, numarul opt pe lista capilor de serie.