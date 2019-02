Dupa o incercare de o luna cu Thierry Van Cleemput, fostul antrenor al lui David Goffin, Simona Halep a explicat la Dubai ca nu a confirmat angajarea antrenorului belgian. "Am decis sa incetam, pentru ca nu colaboram bine impreuna", a spus fostul lider mondial pentru publicatia The National Sport din Dubai. "Deci sunt singura aici, fara antrenor", a adaugat Halep.

Finalista la Doha, unde a fost invinsa sambata de belgianca Elise Mertens (3-6, 6-4, 6-3), Simona Halep s-a despartit la finele anului trecut de antrenorul australian Darren Cahill, cu care lucra de patru ani si cu care a atins primul loc mondial si a castigat turneul de la Roland Garros in 2018, scrie Agerpres.

La Dubai, Halep va intra direct in turul 2, urmand sa joace cu invingatoarea din primul tur dintre belarusa Vera Lepko si canadianca Eugenie Bouchard.

Van Cleemput: Nu am armele pentru a o ajuta pe Simona Halep

a declarat Van Cleemput pentru site-ul radioteleviziunii belgiene (RTBF).

Fostul antrenor al tenismanului belgian David Goffin a recunoscut si problemele de comunicare intampinate de cei doi: ''Ea vorbeste romana, iar cu mine trebuia sa vorbeasca in engleza, iar eu vorbesc franceza si partial engleza. Vocabularul comun, in engleza, nu era suficient. Insa nu a fost o problema de comunicare, ci sentimentul a fost cel la care ne-am raportat''.

Van Cleemput s-a referit si la limbajul sportiv dintre el si Halep: ''Asta a fost. A fost scurt timpul, dar incepand din momentul in care nu il simti, nu trebuie sa il faci. Incheiasem cinci ani de colaborare cu David Goffin, un jucator pe care il adoram. A fost foarte dragut, dar nu vreau sa ma implic in asa ceva. Nu e treaba mea, prefer sa ma concentrez asupra tinerilor in acest moment''.

Tehnicianul a precizat ca va lua o pauza, ceea ce nu a facut dupa despartirea de Goffin, si va sta alaturi de familie.