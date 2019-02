Halep (27 ani, 3 WTA), care de luni va fi numarul doi in lume, a dominat prima jumatate a meciului si parea ca se indreapta spre o victorie destul de facila, dar a inceput sa greseasca tot mai mult si s-a inclinat dupa doua ore si 13 minute.

Romanca a castigat primul ghem al meciului, contra serviciului, apoi Mertens a egalat, dar Halep a facut 3-1, dupa doua ghemuri la zero. Mertens a revenit si a egalat la 3, dar Halep a luat primul set cu 6-3, dupa alte trei ghemuri ''albe''.

Halep a inceput actul secund foarte bine si a condus cu 2-0, Mertens insa a revenit in meci si a egalat, 2-2, dupa un timeout medical la 2-1 care a scos-o pe romanca din ritm. Simona Halep a condus cu 3-2 si a ratat doua sanse de a se desprinde la 4-2, scorul a devenit 4-4, apoi si-a pierdut serviciul si setul a revenit belgiencei cu 6-4, scrie Agerpres.

In decisiv, Mertens a condus cu 2-0, Halep a egalat, 2-2, dar, pe fondul unor probleme fizice acuzate de romanca, Elise Mertens s-a desprins la 4-2, a condus cu 5-3 si a incheiat cu 6-3.

Going three in Doha, and Simona Halep is getting some work done on her right foot.... Tennis ain't easy... pic.twitter.com/Ga3PDkgrFJ — TennisNow (@Tennis_Now) February 16, 2019

Halep a avut 4 asi, 4 duble greseli, insa a reusit sa castige doar 5 mingi cu al doilea serviciu si a fructificat doar 6 din cele 17 mingi de break create (35%). Mertens a reusit 2 asi, a comis 6 duble greseli, fructificand 7 din 10 mingi de break. Halep a totalizat, chiar si in aceste conditii, 94 de puncte, fata de 88 ale invingatoarei.



Biggest win of Elise Merten’s career def. No. 1 seed Simona Halep to win the Qatar Open title in Doha... 5th career title for EM #WTA pic.twitter.com/Q5aCcu7QVh — John Horn (@SportsHorn) February 16, 2019

Prima victorie obtinuta de Mertens in fata lui Halep

Aceasta a fost prima victorie obtinuta de Mertens (23 ani, 21 WTA) in fata Simonei, care castigase ambele dueluri anterioare, de fiecare data pierzand doar trei ghemuri: 6-0, 6-3 in turul al treilea la Madrid si 6-2, 6-1 in optimi la Roland Garros (in drumul spre titlu), ambele in 2018.

Simona Halep, campioana in 2014 si semifinalista anul trecut, a primit un cec de 84.850 dolari si 305 puncte WTA. Belgianca este recompensata cu 158.895 dolari si 470 de puncte WTA.

Halep ramane cu 18 titluri in palmaresul sau pana acum, Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova si Sofia (Turneul Campioanelor II) in 2013, Doha si Bucuresti in 2014, Shenzhen, Dubai si Indian Wells in 2015, Madrid, Bucuresti si Montreal in 2016, Madrid in 2017, Shenzhen, Roland Garros si Montreal in 2018.

Romanca a pierdut 16 finale in cariera sa, in 2010 si 2011 la Fes (Maroc), in 2012 la Bruxelles, la Madrid, Roland Garros si Turneul Campioanelor (WTA Finals) in 2014, Toronto si Cincinnati in 2015, Roma, Roland Garros, Cincinnati si Beijing in 2017, Australian Open, Roma si Cincinnati in 2018, iar acum la Doha.

Mertens are cinci titluri in cariera, la Hobart in 2017, la Hobart, Lugano si Rabat, in 2018, pierzand unul in 2017 la Istanbul.