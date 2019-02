Halep, numarul trei mondial, s-a impus fara probleme, intr-o ora si 19 minute in fata unei adversare (29 ani, 24 WTA) in fata careia a ajuns la sase victorii in tot atatea confruntari.

Campioana de la Doha din 2014 a inceput in forta meciul cu Turenko si a condus cu 5-0. Ucraineanca a avut o tresarire de orgoliu si a luat doua ghemuri, dar Halep a incheiat conturile cu 6-2.

In actul al doilea, romanca a condus cu 1-0, dar apoi a urmat un mic recul, iar Turenko a intors scorul, desprinzandu-se la 3-1. Ucraineanca a avut chiar sansa de a face 4-1, dar Halep a salvat si a intors soarta setului, castigand cinci ghemuri consecutive (6-3).

Fiecare jucatoare a avut cate 2 asi si 6 duble greseli, Halep a reusit 16 mingi direct castigatoare, Turenko 15, dar ucraineanca a facut mai multe erori neprovocate (24-33), scrie Agerpres.

Halep si-a asigurat un cec de 24.360 dolari si 100 de puncte WTA, iar in sferturi o va intalni pe germanca Julia Goerges (30 ani), numarul 16 mondial, care a trecut de americanca Alison Riske cu 6-1, 6-7 (5), 6-4. Halep are 2-1 in meciurile directe cu Goerges, pe care a invins-o in 2014 la Madrid, cu 6-2, 6-0 in primul tur, si in 2016 la Miami, in turul al treilea, cu 6-4, 6-1. Goerges a castigat in 2009 in calificarile turneului de la Paris, cu 6-4, 2-6, 6-3.