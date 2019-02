''Inca mai simt emotiile, a fost extraordinar. Suntem pentru prima oara in semifinale si asta inseamna foarte mult'', a afirmat Halep intr-o conferinta de presa sustinuta la Doha, dupa victoria reusita de Romania in fata Cehiei, 3-2 la Ostrava, in weekend.



"Fed Cup e ceva diferit. Nu pot spune ca e mai mare, deoarece muncesc si traiesc pentru turneele de Mare Slem. Este sport, e cel mai important lucru. Totusi, voi pune Fed Cup pe aceeasi treapta si dorinta de victorie ca un Grand Slam'', a adaugat Halep.

Halep a comentat si reactia ei imediat dupa punctul care a adus victoria Romaniei la Ostrava, cand a sarit peste un parapet pentru a o imbratisa pe Irina Begu: ''Fetele si capitanul mi-au aratat clipul. A fost haios. Dupa aceea m-am gandit cum am trait momentul, nu a fost usor, dar am facut totul natural si sunt fericita ca fetele (Irina Begu si Monica Niculescu, la dublu, n. red.) au reusit sa castige acest meci, unul foarte dificil.

Simona Halep, care a castigat ambele meciuri de simplu cu Cehia, a ajuns la sapte victorii consecutive in Fed Cup, inaintea semifinalei cu Franta din aprilie si spera sa puna umarul la calificarea in finala, scrie Agerpres.

Halep: Suntem o tara mica, nu avem un sistem mare in tenis

''Nu joc pentru mine, joc pentru echipa. Dau totul, pentru ca simt energia care vine de la echipa si ma face mai puternica pe teren, iar dorinta de victorie este si mai mare'', a subliniat Halep.

''Suntem o tara mica, nu avem un sistem mare in tenis, iar acest rezultat va ajuta noua generatie. Va ajuta copiii sa fie inspirati sa faca ceva in viata lor, sa creada ca visele pot deveni realitate intr-o zi'', a adaugat fostul lider mondial.

Halep a ajuns la Doha la cinci ani dupa ce a castigat titlul in Qatar, dupa trei victorii la jucatoare de top 10: ''A fost acum mult timp, dar imi place terenul de aici, iar anul trecut am ajuns in semifinale. Am amintiri foarte frumoase cu atmosfera, spectatorii si cu vremea. Simt o energie pozitiva de fiecare data vin aici''.

Simona Halep a sosit la Doha impreuna cu noul sau antrenor Thierry Van Cleemput, care pana luna trecuta l-a pregatit pe compatriotul sau David Goffin, aceasta fiind primul lot turneu de la inceperea colaborarii.



''L-am admirat mereu pe Goffin, pentru ca imi place jocul sau si faptul ca se misca mult pe teren. Ne-am antrenat impreuna doar o saptamana si nu poti schimba ceva asa repede. E o persoana buna si abia astept sa lucram impreuna si sa vedem cum va fi'', a precizat Halep.

La Doha, Simona Halep va intra direct in optimile de finala, urmand sa joace contra invingatoarei dintre Caroline Garcia (Franta) si Lesia Turenko (Ucraina).

Romania a urcat pe locul al cincilea in clasamentul Fed Cup

Romania a urcat trei pozitii si se afla pe locul al cincilea, cu 8.912,5 puncte, in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii de Federatia internationala de tenis (ITF), dupa victoria obtinuta in deplasare in fata Cehiei, detinatoarea trofeului, care se mentine in continuare pe prima pozitie, cu 31.362,5 puncte.

Franta, viitoarea adversara a Romaniei in semifinalele Fed Cup, se afla in continuare pe locul al patrulea, cu 12.995 puncte, dupa ce a invins Belgia (3-1), la Liege.



Romania a invins echipa Cehiei, detinatoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obtinute de Simona Halep, victorioasa in ambele partide de simplu, si de perechea Irina Begu/Monica Niculescu.

Echipa tarii noastre va intalni Franta in deplasare, pe 20 si 21 aprilie, aceasta fiind a doua prezenta a Romaniei in careul de asi al competitiei, dupa editia din 1973.

Clasament:

1 (1). Cehia 31.362,5 puncte2 (2). SUA 23.642,53 (3). Belarus 14.7704 (4). Franta 12.9955 (8). Romania 8.912,56 (9). Australia 8.792,57 (5). Germania 5.7858 (6). Belgia 5.3959 (7). Elvetia 5.272,510 (14). Spania 4.477,5