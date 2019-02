Pliskova (5 WTA) s-a impus dupa o ora si 25 de minute, dominand meciul in cea mai mare parte a sa, informeaza Agerpres.

In ciuda unui prim ghem promitator pentru Buzarnescu (29 WTA), romanca ratand doua mingi de break, prima racheta a Cehiei a controlat clar primul set, conducand cu 5-0 la un moment dat, pentru a incheia primul act cu 6-1. Buzarnescu a jucat mai bine in setul al doilea si cele doua au mers cap la cap pana la 4-4, cand Pliskova a reusit break-ul, iar apoi a incheiat conturile.

Pliskova a servit mai bine si a fost mai buna la punctele importante, salvand cele trei mingi de break create de romanca

Cehoaica a avut 6 asi, a facut 2 duble greseli, a adunat 17 winners si a comis 25 erori neprovocate. Buzarnescu a avut 2 asi, 4 duble greseli, 13 mingi direct castigatoare si 26 de erori nefortate.

Buzarnescu si Pliskova s-au mai intalnit de doua ori, jucatoarea din Cehia reusind sa se impuna de fiecare data. Mai intai in sferturile turneului ITF de la Nottingham (4-6, 6-3, 7-5) in 2012, iar apoi in turul 3 la Wimbledon in 2018, cu 3-6, 7-6 (3), 6-1.

In al doilea meci de simplu al zilei de sambata, Simona Halep (nr. 3 mondial) va juca impotriva Katerinei Siniakova, numarul 44 in clasamentul de simplu WTA si in acelasi timp liderul ierarhiei mondiale la dublu. Cele doua jucatoare s-au intalnit de doua ori in circuitul WTA, de fiecare data la Shenzhen (China), ambele insusindu-si cate o victorie. In 2017, Halep a pierdut in optimi in fata sportivei din Cehia (3-6, 6-4, 5-7), insa in editia 2018 a castigat impotriva Katerinei Siniakova chiar in finala turneului (6-1, 2-6, 6-0).

Duminica, in prima partida de pe Ostravar Arena se vor intalni Simona Halep si Karolina Pliskova, iar in ultimul meci de simplu se vor afla fata in fata Mihaela Buzarnescu si Katerina Siniakova. In duelurile de pana acum dintre Halep si Pliskova jucatoarea romana conduce cu 6-2, in timp ce Buzarnescu si Siniakova se vor intalni in premiera.

Meciul de dublu va opune perechile Irina Begu/Monica Niculescu - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova

Lotul echipei Romaniei de Fed Cup pentru intalnirea de la sfarsitul saptamanii este format din jucatoarele Simona Halep (numarul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (29 WTA), Irina Camelia Begu (75 WTA), Ana Bogdan (105 WTA) si Monica Niculescu (106 WTA).

Din echipa Cehiei fac parte jucatoarele Karolina Pliskova (5 WTA), Katerina Siniakova (nr. 1 in clasamentul de dublu WTA), Barbora Krejcikova (nr. 2 in clasamentul de dublu WTA) si Marketa Vondrousova (nr. 72 WTA).

Cehia a castigat ambele meciuri jucate cu Romania pana acum in Fed Cup, in 1980 in Berlinul de Vest, cu 2-1, in sferturile Grupei Mondiale, si in 2016, la Cluj-Napoca, scor 3-2, in primul tur al Grupei Mondiale.