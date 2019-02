"De fiecare data cand am fost apta de joc si sanatoasa - am fost cea mai tanara jucatoare care a jucat in Fed Cup - am raspuns prezent si am jucat cu mare drag. Insa am ajuns la un punct in care am simtit ca am dat tot ce am putut pentru echipa asta. Am simtit ca mi-am facut datoria. Eu joc pentru Romania. Am auzit pe cineva care spunea 'Gata, s-a retras, nu mai joaca pentru Romania'. Pai de fiecare data cand joc intr-un turneu, langa numele meu sta steagul Romaniei, nu scrie Strada Jandarmeriei.

Am fost mereu foarte patrioata. Si asta in conditiile in care nu am primit, ca sportiv, nimic de la tara asta. Eventual am primit bete in roate: avand in vedere ca am inceput in Romania, totul a fost mult mai greu. Cu toate astea, am venit mereu la lotul de Fed Cup pentru ca am simtit mereu ca asta e o datorie: in primul rand de cetatean, apoi de sportiv. Pentru ca, in final, sportul face cunoscut numele tarii in contexte pozitive mai mult decat orice altceva. Am simtit mereu ca am datoria asta si de fiecare data am mers la lot fara sa conteze daca am jucat simplu, dublu sau daca nu am jucat deloc.

Nu mi s-a parut corect ca, daca Fed Cup nu mai este o prioritate pentru mine, sa ocup un loc in lot. Avem destule fete care pot sa castige foarte multa experienta in acea saptamana. De asta am spus ca mi-ar placea sa ajunga la lot si fete mai tinere care sa stea pe langa cele experimentate si sa invete. Nu exista nicio sansa sa revin in lotul de Fed Cup. M-am gandit foarte mult la decizia asta. Nu mai am nici 18 ani, asa ca vreau sa ma concentrez pe turnee", a spus tenismena, citata de ziare.com.