"E greu de spus de spus daca suprafata de joc reprezinta un avantaj sau un dezavantaj pentru noi pentru ca ne-am antrenat doar de doua ori. Este insa o suprafata dificila, mai ales ca e verde si este greu de vazut mingea. Dar consider ca pentru toata lumea suprafata va fi la fel, dificila sau mai putin dificila. Important este sa ne simtim bine si sa fim apte 100% atunci cand vom intra pe teren", a spus numarul 3 mondial.

Absenta Petrei Kvitova (2 WTA) din lotul Cehiei mareste putin sansele Romaniei, este de parere Simona Halep. "Este ceva mai bine pentru noi faptul ca Petra lipseste. Asta pentru ca ea a jucat foarte bine in acest inceput de an si era in forma maxima. Dar acest meci este foarte, foarte greu. Asa ca imi e dificil sa spun ce e bine si ce nu e bine. O sa vedem asta sambata si duminica", a adaugat Halep.

Echipa Romaniei de Fed Cup pentru intalnirea de la sfarsitul saptamanii este formata din jucatoarele Simona Halep (numarul 3 WTA), Mihaela Buzarnescu (29 WTA), Irina Camelia Begu (75 WTA), Ana Bogdan (105 WTA) si Monica Niculescu (106 WTA), scrie Agerpres.

Din echipa Cehiei fac parte jucatoarele Karolina Pliskova (5 WTA), Katerina Siniakova (nr. 1 in clasamentul de dublu WTA), Barbora Krejcikova (nr. 2 in clasamentul de dublu WTA) si Marketa Vondrousova (nr. 72 WTA).

Echipa de Fed Cup a Romaniei intalneste in 9-10 februarie, la Ostrava, detinatoarea trofeului, Cehia, in primul tur al Grupei Mondiale. Meciul se va disputa pe suprafata hard, in Ostravar Arena, o sala cu o capacitate de 6.350 de locuri.