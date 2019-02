"Din pacate, acest telefon – asteptat cu sufletul la gura – ne-a adus vesti foarte proaste: Tibi a suferit degetaturi la degetele piciorului drept. Organizatorii l-au scos din concurs si incearca sa il transporte cat mai repede la spital, cu elicopterul. Speram ca nu e atat de grav precum pare. Toate gandurile noastre bune merg acum spre Tibi. Din pacate, aceasta cursa s-a oprit aici", informeaza reprezentantii Asociatiei Tasuleasa Social.

Tibi Useriu a parcurs nu mai putin de 80 de kilometri, clasandu-se printre primii zece concurenti, in 24 de ore de la startul competitiei, ce se desfasoara la temperaturi extreme, de pana la -38 de grade Celsius. Concursul are loc in Canada, noteaza libertatea.ro.

"M-au scos afara din cursa. Am fost, m-am culcat si cand m-am trezit si cand m-au controlat astia si mi-au gasit degetele degerate. Mi-a degerat piciorul drept, toate degetele. Au zis ca e drumul foarte rau si nu au cum sa ma duca cu snowmobilul. Mi le-au pus in nu stiu ce apa si au zis ca trebuie sa imi faca infiltratii cu nu stiu ce sa le puna in circulatie ca mi-s albastre toate", a spus sportivul, citat de stirileprotv.ro.