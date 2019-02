Copil (28 ani, 56 ATP), finalist la editia trecuta a turneului, a obtinut victoria dupa o ora si 47 de minute in fata celebrului sau adversar (33 ani), care la prima confruntare in care aradeanul a avut o pozitie mai buna in clasamentul mondial decat elvetianul (57 ATP).

Marius Copil si-a pierdut serviciul o singura data in primul set, iar acest lucru a facut diferenta, Wawrinka impunandu-se cu 6-3. In actul secund, cei doi au mers cap la cap pana in tiebreak, desi Wawrinka si-a creat doua mingi de break, iar Copil trei. Romanul a reusit sa incline balanta si s-a impus cu 7-5, egaland situatia la seturi. In decisiv, Copil a reusit sa fructifice destul de devreme una din cele patru mingi de break si si-a pastrat avantajul pana in finalul setului, castigat cu 6-4.



Romanul a reusit 11 asi in acest meci, iar Wawrinka a avut 13, jucatorul din Tara Cantoanelor totalizand mai multe puncte, 97-85.

Wawrinka a castigat primele doua confruntari cu Copil, in 2013 in primul tur la Madrid, cu 6-4, 6-4, si in 2015, in turul al doilea la Australian Open, cu 7-6 (4), 7-6 (4), 6-3. In optimi, Copil il va infrunta pe invingatorul dintre spaniolul Fernando Verdasco, al saselea favorit, si bulgarul Alexandar Lazarov. Marius Copil si-a asigurat un cec de 8.815 euro si 20 de puncte ATP, scrie Agerpres.

Copil va juca si la dublu, alaturi de ungurul Marton Fucsovics.