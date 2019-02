Cei doi s-au logodit in 2018 la Roma. Evenimentul s-ar fi petrecut in luna mai, insa au tinut secret vestea. Acum, potrivit surselor publicatiei citate, tenismenul si logdonica sa ar urma sa se casatoreasca in luna octombrie a anului 2019.

Cei doi sunt impreuna de nu mai putin de 14 ani, de cand Nadal avea doar 18 ani, iar aea numai 16. Desi au fost de nedespartit de atunci, ea a stat mereu in umbram participand la destuld e putine turnee de tenis, in tribune, noteaza adevarul.ro.

Xisca Mery Perello are o cariera in asigurari.