Fed Cup: Petra Kvitova nu va juca in echipa Cehiei contra Romaniei

Jucatoarea de tenis Petra Kvitova, finalista de anul acesta de la Australian Open, a decis sa nu joace in echipa de Fed Cup a Cehiei care va infrunta Romania in primul tur al competitiei din acest an, a anuntat duminica presa din Cehia citandu-l pe antrenorul sportivei.