Dupa o partida care a durat 2 ore si 4 minute, Djokovic, 31 ani, a intrat in posesia celui de-al 15-lea titlu de Mare Slem, al 7-lea la Melbourne, obtinand totodata cea de-a 28-a victorie contra lui Nadal, care are doar 25 partide castigate. Sarbul a reusit 8 asi fata de 3 in contul ibericului, nu a avut nicio dubla greseala, spaniolul avand doua, a avut 34 mingi direct castigate fata de 21 ale lui Nadal, si a comis 9 greseli nefortate, fata de 28 facute de Rafa.

In ultimele dueluri directe din 2018, Novak s-a impus la Wimbledon in semifinale (6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8), iar la Roma, tot in semifinale, Nadal a castigat cu 7-6, 6-3, scrie Agerpres.

Nadal holds but he's still down a break in the third. 3-4.#AusOpen pic.twitter.com/49O4OHXZDP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019

Nadal, 32 de ani, a castigat o singura data Australian Open, acum zece ani. Daca ar fi invins duminica, el ar fi intrat in posesia celui de-al 18-lea sau trofeu in turnee de Mare Slem si ar fi devenit primul jucator din era Open care castiga de cel putin doua ori fiecare din cele patru turnee majore.