"Nu imi vine sa cred ca am jucat o finala de Grand Slam din nou... A fost grozav, bravo, Naomi, tie si echipei tale. Felicitari ca esti numarul 1 mondial. Pentru mine, sa fiu din nou in finala este extraordinar, multumesc familiei si prietenilor mei. Echipei mele, multumesc pentru tot, dar mai ales ca ati fost alaturi de mine atunci cand nu stiam daca mai pot tine racheta in mana. Ati fost alaturi de mine in fiecare zi, desi nu a fost deloc usor, multumesc foarte mult. Sper sa fiu sanatoasa si sa ne vedem anul viitor", a spus Kvitova, citata de digi24.ro.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

"Nu e usor pentru mine sa vorbesc in public. Felicitari, Petra, stiu ca ai trecut prin multe, ma bucur ca ne-am intalnit intr-o finalp de Grand Slam. Multumesc echipei mele, nu cred ca as fi reusit fara voi, in spatele unui jucator de tenis e mereu o echipa. Am facut niste notite, dar am uitat ce trebuia sa spun. Sunt onorata ca am jucat in aceasta finala"

, a spus la randul sau si castigatoarea unui nou titlu, Naomi Osaka.

Jucatoarea nipona de tenis Naomi Osaka, favorita numarul 4 si locul 4 WTA, a castigat sambata finala feminina de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in trei seturi, 7-6 (7/2), 5-7, 6-4, pe cehoaica Petra Kvitova, a opta favorita, ocupanta locului 6 mondial.

Citeste si: Australian Open: Naomi Osaka castiga la Melbourne, dupa ce a invins-o pe Kvitova/ VIDEO