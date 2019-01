Naomi Osaka s-a impus dupa doua ore si 27 minute de joc, ea reusind 9 asi pe parcursul meciului, fata de 4 ai jucatoarei din Cehia, dar facand 33 de greseli nefortate fata de 39 facute de Kvitova.



Exhilarating and emotional, the 2019 women's final was one of the most dramatic matches in #AusOpen history. Match report 👉 https://t.co/cLNInZrC2E pic.twitter.com/ud7Fg4KS2x — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019

Osaka a devenit in septembrie, la US Open, prima japoneza care a castigat un turneu de Mare Slem, dupa o finala cu americanca Serena Williams, cu exceptia acesteia, fiind a treia jucatoare in ultimii 15 ani, dupa belgiencele Kim Clijsters si Justine Henin, care se impune in doua turnee majore consecutive, scrie Agerpres

"We didn't even know if I would be able to hold the racquet again."@Petra_Kvitova's comeback story is one in a million 🌟#AusOpen pic.twitter.com/XLz2tc703i — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019

Kvitova, dubla castigatoare la Wimbledon (2011 si 2014), pierde pentru prima oara o finala de Mare Slem in care a evoluat.