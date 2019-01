Tenismanul sarb Novak Djokovic, nr. 1 ATP, s-a calificat cu usurinta in finala turneului Australian Open de la Melbourne, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe francezul Lucas Pouille, cap de serie 28, cu 6-0, 6-2, 6-2.

Meciul nu a avut practic istoric, fiind dominat de la un capat la altul de jucatorul sarb cu 14 titluri de Grand Slam in palmares.

Djokovic, 31 ani, care a castigat deja de 6 ori titlul de la Antipozi, va juca duminica in finala cu spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 2.

In meciurile directe dintre cei doi finalisti, Djokovic conduce cu 27-25. In ultimele dueluri din 2018, Novak s-a impus la Wimbledon in semifinale (6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8), iar la Roma, tot in semifinale, Nadal a castigat cu 7-6, 6-3, scri Agerpres.

Nadal, in finala dupa ce l-a surclasat pe Tsitsipas

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, N.2 mondial, s-a calificat joi in finala Australian Open dupa ce l-a surclasat pe tanarul grec Stefanos Tsitsipas (15 ATP) in trei seturi, 6-2, 6-4, 6-0, in mai putin de doua ore de joc, la Melbourne.

Nadal, 32 de ani, care a castigat o singura data acest turneu de Mare Slem, acum zece ani, il va intalni in finala pe sarbul Novak Djokovic.

Daca se va impune in finala de duminica, Nadal va obtine al 18-lea sau trofeu in turnee de Mare Slem si va deveni primul jucator din era Open care castiga de cel putin doua ori fiecare din cele patru turnee majore, noteaza AFP.